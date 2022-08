“Arriva il vip più discusso”. Ballando con le stelle, colpo inaspettato di Milly Carlucci (Di lunedì 22 agosto 2022) Non mancheranno polemiche per quanto riguarda la nuova edizione di Ballando con le stelle, soprattutto se queste indiscrezioni dovessero essere confermate. Milly Carlucci avrebbe scelto infatti come nuovo concorrente qualcuno che ha fatto discutere parecchio negli ultimi mesi e che non è ben visto da molta gente. Tra l’altro, sarebbe praticamente scontata qualche discussione all’interno del programma in particolare con Selvaggia Lucarelli, la quale non potrà gradire le sue posizioni. Dunque, la padrona di casa del programma Rai è pronta a sottoscrivere l’accordo con lui. A Ballando con le stelle, in veste di nuovo concorrente, avremmo un vip che è molto famoso in Italia e che ha avuto indubbiamente una carriera professionale di altissimo livello. Ma recentemente è finito agli onori ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) Non mancheranno polemiche per quanto riguarda la nuova edizione dicon le, soprattutto se queste indiscrezioni dovessero essere confermate.avrebbe scelto infatti come nuovo concorrente qualcuno che ha fatto discutere parecchio negli ultimi mesi e che non è ben visto da molta gente. Tra l’altro, sarebbe praticamente scontata qualche discussione all’interno del programma in particolare con Selvaggia Lucarelli, la quale non potrà gradire le sue posizioni. Dunque, la padrona di casa del programma Rai è pronta a sottoscrivere l’accordo con lui. Acon le, in veste di nuovo concorrente, avremmo un vip che è molto famoso in Italia e che ha avuto indubbiamente una carriera professionale di altissimo livello. Ma recentemente è finito agli onori ...

EatingWithNjall : @missinstyles e invece il biglietto vip arriva fino a 500€…….. - jakclive : Chi invece arriva con le zie e nipotini ebetini apprensivi ma attaccati alla gran dote delle vecchiette.. chi salut… - aldasaggia : RT @cardinale_anna: Il medico di Crosetto. Crosetto discute e arriva subito il doc De Vita in difesa. Più solerte di Zangrillo con Berlus… - giusy_vangi : RT @giusy_vangi: Grande Fratello VIP - Soleil Sorge arriva in studio - anubi_matt : RT @cardinale_anna: Il medico di Crosetto. Crosetto discute e arriva subito il doc De Vita in difesa. Più solerte di Zangrillo con Berlus… -