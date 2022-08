Ve la ricordate quella giostra all’Edenlandia in cui bisognava prendere il fiocco? Ecco | i difensori su Osimhen

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 21 agosto 2022) Il Maradona entusiasta, il silenzio dei caselli, agitatori di tastiere. Scoperchiata la tela ove ritratta e sconvolta la Monaca di Monza assiste al congedo dei rosicanti. Fra Cristoforo ha pane per tutti, il perdono è garantito, offrono gli azzurri. Ai più fortunati di noi è stato possibile udire la vera pronuncia del calciatore gerogiano “” al momento dello stop, del tocco, della castagna a giro, del bolide, del siluro, della semplicità con cui scolpisce opere d’arte nel tempo in cui altri cercano ancora i chiodi Kiavancell!! . E’ la Via del sogno La Lanterna di Goethe al servizio di Patrick e Lobo è un sussulto di libertà. Il Napoli ha il passo elegante di Bucefalo e la cazzimma di Cerbero. Tre teste sette lance. . Fateci caso, s’arrampicano, lo scavalcano, zompano, ma lui purga. Una leggiadra goccia di Gutalax, purifica corpi e anime Kim ed è subito anni ’80. Spazza ogni cosa, ...