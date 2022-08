Uomini e Donne, la nuova idea di Maria De Filippi non piace ai fan: “Che delusione” (Di domenica 21 agosto 2022) Pare sia in arrivo una novità che riguarda la prossima edizione di Uomini e Donne in arrivo a settembre. L’indiscrezione che circola riguarderebbe il Trono Classico. Cresce l’attesa per la nuova edizione di Uomini e Donne, celebre format ideato da Maria De Filippi. Lo show andrà in onda a settembre, verso la fine del mese. I vertici Mediaset hanno deciso di spostare la data che era prevista all’inizio del mese. Le prime puntate saranno registrate nel corso già delle prossime settimane. Ed è da poco che è spuntata spunta questa nuova indiscrezione proprio sulle registrazioni, alle quali parteciperanno ovviamente anche i nuovi tronisti. La prima novità di questa stagione riguarda il Trono Classico e quello Over, presentati ... Leggi su howtodofor (Di domenica 21 agosto 2022) Pare sia in arrivo una novità che riguarda la prossima edizione diin arrivo a settembre. L’indiscrezione che circola riguarderebbe il Trono Classico. Cresce l’attesa per laedizione di, celebre formatto daDe. Lo show andrà in onda a settembre, verso la fine del mese. I vertici Mediaset hanno deciso di spostare la data che era prevista all’inizio del mese. Le prime puntate saranno registrate nel corso già delle prossime settimane. Ed è da poco che è spuntata spunta questaindiscrezione proprio sulle registrazioni, alle quali parteciperanno ovviamente anche i nuovi tronisti. La prima novità di questa stagione riguarda il Trono Classico e quello Over, presentati ...

