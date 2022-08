Umtiti colpaccio Lecce: prestito gratuito e stipendio a carico del Barça (Di domenica 21 agosto 2022) . Grande operazione di Corvino Samuel Umtiti è il colpaccio della sessione estiva del Lecce. Il Barcellona aveva l’esigenza di liberarsi di Umtiti in questa sessione di trattative e così il dirigente si è inserito trovando un’intesa di massima alle sue condizioni: prestito di un anno con l’ingaggio da 5 milioni pagato interamente dal club catalano. Restano da limare ancora alcuni dettagli e si respira ottimismo: secondo gli accordi, i salentini dovranno corrispondere solo dei bonus in base alle presenze del classe ‘93. Subito pronto il bis: il centrale del Wolfsburg Marin Pongracic (24), intanto, sarà oggi in Italia per i test medici che anticipano la firma sul contratto. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) . Grande operazione di Corvino Samuelè ildella sessione estiva del. Il Barcellona aveva l’esigenza di liberarsi diin questa sessione di trattative e così il dirigente si è inserito trovando un’intesa di massima alle sue condizioni:di un anno con l’ingaggio da 5 milioni pagato interamente dal club catalano. Restano da limare ancora alcuni dettagli e si respira ottimismo: secondo gli accordi, i salentini dovranno corrispondere solo dei bonus in base alle presenze del classe ‘93. Subito pronto il bis: il centrale del Wolfsburg Marin Pongracic (24), intanto, sarà oggi in Italia per i test medici che anticipano la firma sul contratto. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

