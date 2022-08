Tutti a casa o quasi (Di domenica 21 agosto 2022) Il fine settimana in corso, il penultimo di agosto, come d’abitudine, segna la fine delle vacanze per la maggior parte degli italiani. Di per se è già qualcosa di non gradevole, tra code sulle strade e altre noie del genere che attentano alla riconquistata serenità grazie ai giorni di vacanza. Quest’anno chi ha staccato la spina all’ inizio del mese, reinserendola troverà non poche novità, quasi tutte sgradevoli. All’interno dei confini dello Stivale, in preparazione delle elezioni di settembre, i capi degli schieramenti politici hanno dato il peggio di loro stessi e quanti sono partiti convinti che Tizio fosse alleato di Caio, non crederanno ai propri occhi quando vedranno il primo andare a braccetto con Sempronio. Alleati quindi contro il secondo, che nel frattempo ha stretto un patto di sangue con Mevio. Ne trarranno immediatamente la conclusione che per il Paese ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) Il fine settimana in corso, il penultimo di agosto, come d’abitudine, segna la fine delle vacanze per la maggior parte degli italiani. Di per se è già qualcosa di non gradevole, tra code sulle strade e altre noie del genere che attentano alla riconquistata serenità grazie ai giorni di vacanza. Quest’anno chi ha staccato la spina all’ inizio del mese, reinserendola troverà non poche novità,tutte sgradevoli. All’interno dei confini dello Stivale, in preparazione delle elezioni di settembre, i capi degli schieramenti politici hanno dato il peggio di loro stessi e quanti sono partiti convinti che Tizio fosse alleato di Caio, non crederanno ai propri occhi quando vedranno il primo andare a braccetto con Sempronio. Alleati quindi contro il secondo, che nel frattempo ha stretto un patto di sangue con Mevio. Ne trarranno immediatamente la conclusione che per il Paese ...

