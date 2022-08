Traffico Roma del 21-08-2022 ore 11 | 30

(Di domenica 21 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per lavori sulla A1Firenze tra Guidonia Montecelio e Ponzanono verso Firenze rimosso l’incidente è stato in precedenza scorrevole ilsulla restante rete viaria della capitale chiuso lo ricordiamo fino a cessate esigenze per un muro pericolante il tratto di via della Lungara tra la salita della Lungara Lungotevere Gianicolense a via dalle 9:30 di domani lunedì 22 agosto nuovi lavori in via Collatina con transito a senso unico alternato tra viale Giorgio de Chirico e via Guglielmo Sansoni prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico per lavori di rinnovo binari la linea tram 8 è sostituita da bus sull’intero percorso maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ...

Stadio tutto esaurito per la prima di stagione all'Olimpico della Roma, dopo il debutto vincente in casa della Salernitana. Per la partita con la Cremonese, in programma lunedì 22 agosto dalle 18,30, ...NewTuscia – ROMA – Non pensiamo che sia una notizia in stile elettorale ... ferroviari necessari dimostreranno di utilissima necessità, in primis per il traffico merci, per il collegamento tra il ...