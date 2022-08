Stroppa | “Abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato | ma il Napoli in avanti è troppo forte”

(Di domenica 21 agosto 2022) Nel post-partita di-Monza, match terminato con una convincente vittoria per 4-0 del, è intervenuto ai microfoni di Dazn l’allenatore dei brianzoli Giovanni. Che cosa ne pensao troppe sbavature? “Entrambe le cose,trovato una squadra molto, sapevamo che in velocità poteva fare male, al di là del primo gol che è stata una prodezza di Kvaratskhelia, il secondo goluna pressione, ma al di là dei gol presi, si è vista una supremazia totale del. Noitanto soprattutto negli ultimi metri. Quando poipreso un po’ di confidenza in partita, perché i ...

100x100Napoli : Stroppa a DAZN: “Abbiamo giocato contro una squadra straordinaria ma abbiamo commesso degli errori” - sportli26181512 : Monza, Stroppa: 'Approccio eccellente, ma abbiamo sbagliato troppo...' - zazoomblog : Monza Stroppa: 'Il Napoli è una squadra straordinaria ma abbiamo sbagliato tanto' - #Monza #Stroppa: #&#… - zazoomblog : Stroppa: «Supremazia totale dal parte del Napoli. Abbiamo sbagliato tanto» - #Stroppa: #«Supremazia #totale #parte - napolista : #Stroppa: «Supremazia totale dal parte del Napoli. Abbiamo sbagliato tanto» A Dazn: «#Ranocchia è negli spogliatoi… -

sa far giocare bene il Monza, sono felice chemantenuto l'equilibrio sulle ripartenze anche quando eravamo avanti 3 - 0' ha spiegato l'allenatore, intervistato da Dazn al termine ...Commenta per primo Giovanni, allenatore del Monza, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli: ' Inutile negare chetrovato una squadra straordinaria davanti. Il primo gol è stato una ...Giovanni Stroppa esce con 0 punti dal Maradona e torna a casa tra delusione e amarezza. Le sue parole fanno onore al Napoli però.Abbiamo fatto troppo poco per poter portare a casa dei punto. Siamo arrivati in attacco in maniera troppo blanda e timida”. A dirlo è il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa ai microfoni di Dazn, al ...