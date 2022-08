Pagelle Atalanta-Milan 1-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di domenica 21 agosto 2022) Ledi1-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la seconda giornata di. Nel primo tempo l’uomo più atteso, Malinovskyi che è stato schierato titolare dopo le polemiche in settimana, segna il gol del vantaggio, poi nella ripresa c’è il pareggio di Bennacer che sistema parzialmente le cose in casa rossonera. Di seguito ledella sfida.(3-4-1-2): Musso 6.5; Toloi 6, Demiral 6.5, Djmsiti 6 (37? Okoli sv); Hateboer 6, De Roon 6.5, Koopmeiners 5, Maehle 6 (43’st Zortea sv); Pasalic 6 (28? Scalvini 6); Zapata 5.5 (28? Muriel 6), Malinovskyi 7 (28? Lookman 6). In panchina: Rossi, Sportiello, Boga, Zortea, Ruggeri, Soppy. Allenatore: Gasperini ...

Atalantinicom : #Atalanta - Atalanta Bergamasca Calcio - Milan Associazione Calcio. Pagelle Adagurda... - MilanoRossonera : Le pagelle di Atalanta-Milan 1-1: Tante occasioni sprecate per un bel pareggio - - sportface2016 : #AtalantaMilan 1-1, le pagelle e il tabellino - SempreMilanit : ????? Le pagelle di #AtalantaMilan 1-1 ????? L'attacco, questa volta, non gira #SempreMilan #Milan - Cornerossonero : Pagelle di #AtalantaMilan Mike 6 Calabria 6 Kalulu 6 Tomori 6 Theo 6+ Tonali 6,5 Bennacer 7 Messias 4,5 Brahim 5 L… -

...00 Nantes - Lille 1 - 1 CALCIO - EREDIVISIE 20:00 Excelsior - Vitesse 3 - 1 CALCIO - SERIE B 20:45 Parma - Bari 2 - 2 CALCIO - SERIE A 18:30 Milan - Udinese 4 - 2 18:30 Sampdoria -0 - 2 20:...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/23:Milan Ledei protagonisti del match trae Milan, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo: Malinovskyi ...Come a ogni match, CalcioAtalanta vi offre l’opportunità di assegnare un voto a ciascun giocatore sceso in campo Finisce 1-1 il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Milan. A decidere il punteggio f ...Atalanta-Milan le pagelle e il tabellino della partita. Subito uno scontro diretto per Gasperini e Pioli in ottica Champions-Scudetto. Stefano Pioli (Ansa) Dopo le vittorie contro Sampdoria e Udinese, ...