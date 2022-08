“Mi sento con loro due”. Edoardo Tavassi, la rivelazione fa volare i fan: “Voglio costruirmi una famiglia” (Di domenica 21 agosto 2022) Edoardo Tavassi e il rapporto con Estefania e Mercedesz. Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi il fratello di Guendalina ha dovuto lasciare il reality per un problema al ginocchio. In ogni caso nel corso del programma Edoardo ha avuto una liaison con Mercedesz Henger, rapporto poi messo un po’ in crisi dall’infatuazione per Estefania Bernal. Nei giorni scorsi Edoardo Tavassi aveva parlato del suo rapporto con alcuni dei naufraghi. Il romano è riuscito a creare un bel legame con il vincitore Nicolas Vaporidis, ma anche Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Con qualcun altro invece… “Avete visto che bella amicizia con Nicolas? Io avevo la percezione che con Jeremias potesse nascere la stessa identica cosa. Quando io gli dicevo cose private e quando discutevamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 21 agosto 2022)e il rapporto con Estefania e Mercedesz. Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi il fratello di Guendalina ha dovuto lasciare il reality per un problema al ginocchio. In ogni caso nel corso del programmaha avuto una liaison con Mercedesz Henger, rapporto poi messo un po’ in crisi dall’infatuazione per Estefania Bernal. Nei giorni scorsiaveva parlato del suo rapporto con alcuni dei naufraghi. Il romano è riuscito a creare un bel legame con il vincitore Nicolas Vaporidis, ma anche Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Con qualcun altro invece… “Avete visto che bella amicizia con Nicolas? Io avevo la percezione che con Jeremias potesse nascere la stessa identica cosa. Quando io gli dicevo cose private e quando discutevamo ...

