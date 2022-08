Messico | giudice detenuto per assicurare udienza preliminare

Agenzia_Ansa : Messico, arrestato il giudice che indagava sugli studenti desaparecidos - abboapk : #Messico, arrestato il giudice che indagava sui 43 studenti spariti - transnazionale : Messico: arrestato giudice che indagava su studenti spariti #spaziotransnazionale informa - franconemarisa : Messico, arrestato il giudice che indagava sui 43 studenti spariti - Mondo - ANSA - angiuoniluigi : RT @repubblica: Messico, arrestato il giudice che indagò sulla scomparsa dei 43 studenti -

... nello stato meridionale di Guerrero, che avevano prenotato dei pullman per partecipare a una manifestazione di protesta a Città del, furono rapiti e assassinati e i loro corpi fatti sparire ......di Castel del(IS) e la piazza dell'albergo diffuso Borgotufi, partecipando con coinvolgimento agli show portati in scena da professionisti dell'arte di strada provenienti dal, da ...L'ex procuratore generale del Messico Jesus Murillo Karam è detenuto in custodia cautelare affinché ne sia garantita la presenza mercoledì all'udienza preliminare che stabilirà se il magistrato sarà i ...Il suo rapporto, che definì "verità storica", taceva di torture, arresti impropri, poliziotti corrotti, criminalità organizzata ...