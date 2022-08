Lisa LaFlamme licenziata, spettro ageismo: “Cacciata per i capelli grigi? Sono scioccata“ (Di domenica 21 agosto 2022) Cacciata per la decisione di apparire in video a 58 anni con i capelli grigi: è il sospetto di sessismo e discriminazione legato all’età che aleggia sull’improvviso siluramento dalla tv canadese Ctv di Lisa LaFlamme, una delle più popolari anchor del Paese, premiata proprio quest’anno con il Canadian Screen Award come miglior conduttrice nazionale. È stata lei stessa a rivelare in un video su Twitter che a fine giugno era stata informata che la società madre, Bell Media, aveva deciso di mettere fine dopo 35 anni di servizio al suo contratto, con due anni di anticipo. Ma pare che tra le motivazioni ci siano anche dei contrasti pregressi con i dirigenti dell’emittente. La reazione Lisa LaFlamme, 58 anni, prima e dopo aver optato per una chioma al ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 21 agosto 2022)per la decisione di apparire in video a 58 anni con i: è il sospetto di sessismo e discriminazione legato all’età che aleggia sull’improvviso siluramento dalla tv canadese Ctv di, una delle più popolari anchor del Paese, premiata proprio quest’anno con il Canadian Screen Award come miglior conduttrice nazionale. È stata lei stessa a rivelare in un video su Twitter che a fine giugno era stata informata che la società madre, Bell Media, aveva deciso di mettere fine dopo 35 anni di servizio al suo contratto, con due anni di anticipo. Ma pare che tra le motivazioni ci siano anche dei contrasti pregressi con i dirigenti dell’emittente. La reazione, 58 anni, prima e dopo aver optato per una chioma al ...

