Latte era scaduto | bimba in ospedale dopo la poppata

DavideFranzoni6 : @marattin Ma chi era quello che non sapeva il costo di un litro di latte? Ah begli economisti del cazzo che avete candidato. - giovaafcim7 : quindi non era colpa di Lukaku? strano eh, nessuno l’aveva detto, neanche un coglione con il latte nel nick.. - BarbaraDallapi1 : RT @lagigetti: Ogni volta che vedo queste scene strazianti vi maledico, voi, i vostri yogurt, i vostri formaggi, le vostre pizze con la moz… - ilatwitta : @raffaellapaita Padoan era il ministro dell economia che non sapeva quanto costa il latte al litro, vero? E ne anda… - sqftc0re : @s4ranicole il mio ha deciso che dopo tre anni consecutivi era meglio comprare il latte???? -

... spaventata dal vomito abbondante e dal pianto continuo di sua figlia, ha controllato la bottiglia diper lo svezzamento che aveva acquistato in un supermercato locale e si è accorta che...... spaventata dal vomito abbondante e dal pianto continuo di sua figlia, ha controllato la bottiglia diche aveva acquistato in un supermercato locale e si è accorta chescaduto da diversi ...Anacapri, bimba in ospedale dopo la poppata con il latte scaduto. Non e’ grave, denuncia ai carabinieri. E’ finita in ospedale a 15 mesi per aver bevuto del latte scaduto: la piccola non e’ grave e la ...E' finita in ospedale a 15 mesi per aver bevuto del latte scaduto: la piccola non e' grave e la madre ha presentato denuncia ai carabinieri contro i ...