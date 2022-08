La vacanza infinita di Elisabetta Gregoraci, tra bikini pazzeschi e giochi con Nathan Falco (Di domenica 21 agosto 2022) Che estate perfetta quella di Elisabetta Gregoraci! Le sue vacanze sembrano infinite, mentre posa in barca sfoggiando il fisico perfetto in bikini e si gode coccole e giochi insieme a Nathan Falco e ai nipoti. Sui social regala scorci delle sue avventure a bordo dello yacht, in navigazione tra Capri e la Sardegna. Quando può la raggiunge anche Flavio Briatore, con cui ha mantenuto un rapporto splendido nonostante il matrimonio sia finito. Elisabetta Gregoraci ha un fisico pazzesco, tonico e scolpito, e le sue foto al mare sono una gioia per gli occhi. Si rilassa al sole e si lascia fotografare da Nathan Falco, a cui la lega un rapporto di grande complicità. Davanti all’obiettivo del figlio si diverte a posare come una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 21 agosto 2022) Che estate perfetta quella di! Le sue vacanze sembrano infinite, mentre posa in barca sfoggiando il fisico perfetto ine si gode coccole einsieme ae ai nipoti. Sui social regala scorci delle sue avventure a bordo dello yacht, in navigazione tra Capri e la Sardegna. Quando può la raggiunge anche Flavio Briatore, con cui ha mantenuto un rapporto splendido nonostante il matrimonio sia finito.ha un fisico pazzesco, tonico e scolpito, e le sue foto al mare sono una gioia per gli occhi. Si rilassa al sole e si lascia fotografare da, a cui la lega un rapporto di grande complicità. Davanti all’obiettivo del figlio si diverte a posare come una ...

