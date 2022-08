I gialloblù di Cadice

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 21 agosto 2022) Il Mirandilla:, Andalusia. Si narra che questa città, fondata dai fenici, sia una delle più antiche tra i centri abitati del Vecchio Continente. Oggi la sua bellezza rimane inalterata tra le sue spiagge, le vestigia del teatro romano e la famosa cattedrale di Santa Croce sul mare. Qui il calcio mosse i suoi primi passi agli inizi del ventesimo secolo, esattamente nel 1915, con l’Espanol Cadiz Football Club,l. Questa squadra si contraddistingueva per via delle casacche azzurro – granata. Il primato cittadino calcistico fu però soppiantato, negli anni trenta, da una nuova squadra il SCD Mirandilla FC. La cui testimonianza arriva attraverso il gagliardetto di cui si parla oggi. Un esemplare estremamente raro poiché legato ad una società attiva per poche stagioni, davvero scarno nei dettagli e privo di qualsiasi simbolo e decorazione. Questo rendeva, generalmente, ...