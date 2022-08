Entro fine 2022 un ambasciatore per i diritti Lgbt? (Di domenica 21 agosto 2022) Giovedì 4 Agosto 2023, il primo ministro francese, Élisabeth Borne, ha annunciato che Entro la fine dell’anno sarà nominato «un ambasciatore per i diritti Lgbt» e verrà lanciato «un fondo da tre milioni di euro per creare dieci nuovi centri Lgbt», che andranno ad aggiungersi ai trentacinque esistenti cosa la cui probabilità è stata confermata dall’ambasciatore in Italia Christian Masset. Prima di andare in vacanza, il capo del governo di Parigi ha approfittato della data simbolica del 4 agosto, quarantesimo anniversario della depenalizzazione dell’omosessualità, per fare una serie di annunci di grande impatto mediatico volti a ingraziarsi una certa Francia progressista. Borne lo ha fatto da Orléans, in occasione di una visita del cEntro ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) Giovedì 4 Agosto 2023, il primo ministro francese, Élisabeth Borne, ha annunciato cheladell’anno sarà nominato «unper i» e verrà lanciato «un fondo da tre milioni di euro per creare dieci nuovi centri», che andranno ad aggiungersi ai trentacinque esistenti cosa la cui probabilità è stata confermata dall’in Italia Christian Masset. Prima di andare in vacanza, il capo del governo di Parigi ha approfittato della data simbolica del 4 agosto, quarantesimo anniversario della depenalizzazione dell’omosessualità, per fare una serie di annunci di grande impatto mediatico volti a ingraziarsi una certa Francia progressista. Borne lo ha fatto da Orléans, in occasione di una visita del c...

