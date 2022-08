Elezioni 2022, Castelli: “Candidata a Novara? No grazie, casa mia è Collegno” (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – “Scopro dai giornali, e da qualche simpatico tweet, che sarei Candidata all’uninominale di Novara. No grazie, ‘casa mia’ è Collegno, se la coalizione ha fatto altre scelte ne prendo atto e in pieno spirito di squadra darò il mio contributo nei plurinominali di Impegno Civico, sperando però che questa campagna elettorale sia caratterizzata da proposte per i cittadini e no da attacchi, insulti e odio. Con Impegno Civico abbiamo una proposta chiara, la sfida è andare oltre il 3%, daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo”. Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli, deputata di Impegno Civico. LA STOCCATA DI RENZI – “Il nuovo Pd candida Laura Castelli, il nostro Pd candidava Pier Carlo Padoan. La differenza è netta. Chi vota il ... Leggi su italiasera (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – “Scopro dai giornali, e da qualche simpatico tweet, che sareiall’uninominale di. No, ‘mia’ è, se la coalizione ha fatto altre scelte ne prendo atto e in pieno spirito di squadra darò il mio contributo nei plurinominali di Impegno Civico, sperando però che questa campagna elettorale sia caratterizzata da proposte per i cittadini e no da attacchi, insulti e odio. Con Impegno Civico abbiamo una proposta chiara, la sfida è andare oltre il 3%, daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo”. Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Laura, deputata di Impegno Civico. LA STOCCATA DI RENZI – “Il nuovo Pd candida Laura, il nostro Pd candidava Pier Carlo Padoan. La differenza è netta. Chi vota il ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La Pravda: 'La potenziale premier Meloni sceglie la strada del caos'. Secondo il quotidiano russo,… - Linkiesta : La surreale guerra del Pd per perdere le elezioni e dare la colpa a Renzi e Calenda I democratici di Letta diventa… - Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - franIII13 : RT @PButtafuoco: Se non si fa come scrivono e come dicono loro in punto di brioche – sennò arrivano le destre – è finita. E il guaio è che… - CotestaLuigi : RT @CommentoRimosso: I DiMaiani sono geniali ?? Elezioni, levata di scudi della base #Pd e #Castelli dice no a candidatura nel collegio di #… -