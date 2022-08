Capri, latte scaduto da 7 mesi in vendita in un supermercato: bimba finisce in ospedale (Di domenica 21 agosto 2022) Capri. Una bambina di 15 mesi è finita in ospedale dopo aver bevuto del latte per lo svezzamento. E’ successo ad AnaCapri. Per fortuna la piccola non è in gravi condizioni e la madre ha presentato denuncia ai carabinieri contro i titolari del negozio che le hanno venduto la merce avariata. Capri, latte scaduto da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 21 agosto 2022). Una bambina di 15è finita indopo aver bevuto delper lo svezzamento. E’ successo ad Ana. Per fortuna la piccola non è in gravi condizioni e la madre ha presentato denuncia ai carabinieri contro i titolari del negozio che le hanno venduto la merce avariata.da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

