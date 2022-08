Bologna – Verona 1-1 | il tabellino

riccardobenefo2 : 1-1 tra Atalanta e Milan così anche per Bologna Verona a Bergamo a malinovski risponde bennacer a Bologna ad arnaut… - CalcioPillole : #AtalantaMilan 1-1 e #BolognaVerona 1-1, la cronaca dei due match della domenica sera di #SerieA. - 100x100Napoli : I risultati delle due gare delle 20:45 - FijEma : e intanto la squadra materasso #verona, che domenica ne ha presi 5 in casa dal @sscnapoli, va a prendersi un punto… - LaCittaSalerno : +++ #SERIEA +++ Pari tra Atalanta e Milan, 1-1 tra Bologna e Verona LEGGI QUI --> -

Grossissima ingenuità di Riccardo Orsolini, l'attaccante delviene espulso e lascia i suoi in dieci contro ilGrossissima ingenuità di Riccardo Orsolini, l'attaccante delviene espulso e lascia i suoi in dieci contro il. L'arbitro ...Sintesi1 - 1 MOVIOLA 1 ' primo controllo per l'Hellas ...Atalanta-Milan 1-1, Bennacer spegne i sogni di gloria della Dea: Gasperini gelato dal Diavolo 21 Agosto 2022 Bologna – Hellas Verona 1-1, Henry regala il primo punto a Cioffi: il racconto dal Dall’Ara ...Guarda gli highlights di Bologna-Verona. I gol e le emozioni della divertente sfida valida per la seconda giornata di Serie A.