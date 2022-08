Better Call Saul e Breaking Bad, due serie complementari sulla dicotomia umana (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo la straordinaria conclusione di Better Call Saul, proviamo a capire dove e come lo show prequel di Breaking Bad abbia superato la serie madre, dove sia rimasto indietro e perché sia una faccia differente della stessa medaglia narrativa. Sette anni. Questo il tempo in cui Better Call Saul di Vince Gilligan e Peter Gould ci ha tenuto compagnia, raccontando la trasformazione di Jimmy McGill in Saul Goodman. Due in più di Breaking Bad, serie madre dedicata invece a Walter White dove il losco avvocato ricopriva un importante ruolo da comprimario. Entrambe ambientate ad Albuquerque, nel cuore dell'arido New Mexico, ed entrambe facce della stessa medaglia narrativa, quella della dicotomia ... Leggi su movieplayer (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo la straordinaria conclusione di, proviamo a capire dove e come lo show prequel diBad abbia superato lamadre, dove sia rimasto indietro e perché sia una faccia differente della stessa medaglia narrativa. Sette anni. Questo il tempo in cuidi Vince Gilligan e Peter Gould ci ha tenuto compagnia, raccontando la trasformazione di Jimmy McGill inGoodman. Due in più diBad,madre dedicata invece a Walter White dove il losco avvocato ricopriva un importante ruolo da comprimario. Entrambe ambientate ad Albuquerque, nel cuore dell'arido New Mexico, ed entrambe facce della stessa medaglia narrativa, quella della...

