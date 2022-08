Allarme alluvioni in Italia a settembre, le previsioni. Ecco le zone a rischio (Di domenica 21 agosto 2022) L’estate non è ancora finita, eppure il pensiero di molti è già a settembre. C’è chi vorrebbe tornare indietro nel tempo e ripartire da giugno e chi, invece, non aspetta altro che l’inverno dopo un’estate torrida, tra afa e temperature che hanno raggiunto (e a volte superato) anche i 40°C. Il periodo autunnale, però, secondo gli esperti e gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo di Accuweather potrebbe essere allarmante perché in Italia il rischio di fenomeni alluvionali sembra farsi concreto. Come sarà il mese di settembre sul fronte ‘meteo’ Il mese di luglio, ormai non c’è dubbio, è stato il più caldo mai registrato sul pianeta Terra. E l’estate, come spiegano gli esperti de Il meteo.it, non è ancora finita. Anzi, in questo ultimo periodo le temperature continuano ad essere alte, soprattutto in Sicilia dove si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 agosto 2022) L’estate non è ancora finita, eppure il pensiero di molti è già a. C’è chi vorrebbe tornare indietro nel tempo e ripartire da giugno e chi, invece, non aspetta altro che l’inverno dopo un’estate torrida, tra afa e temperature che hanno raggiunto (e a volte superato) anche i 40°C. Il periodo autunnale, però, secondo gli esperti e gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo di Accuweather potrebbe essere allarmante perché inildi fenomeni alluvionali sembra farsi concreto. Come sarà il mese disul fronte ‘meteo’ Il mese di luglio, ormai non c’è dubbio, è stato il più caldo mai registrato sul pianeta Terra. E l’estate, come spiegano gli esperti de Il meteo.it, non è ancora finita. Anzi, in questo ultimo periodo le temperature continuano ad essere alte, soprattutto in Sicilia dove si ...

CorriereCitta : Allarme alluvioni in Italia a settembre, le previsioni. Ecco le zone a rischio - Mariang47614228 : RT @marcoclement: Oggi per curiosità che allarme c'è:1 Siccità 2 Alluvioni 3Vaiolo delle scimmie 4 Guerra Russia Ucraina 5Covid(sempre di m… - pincopa02997127 : RT @marcoclement: Oggi per curiosità che allarme c'è:1 Siccità 2 Alluvioni 3Vaiolo delle scimmie 4 Guerra Russia Ucraina 5Covid(sempre di m… - marcoclement : Oggi per curiosità che allarme c'è:1 Siccità 2 Alluvioni 3Vaiolo delle scimmie 4 Guerra Russia Ucraina 5Covid(sempr… -