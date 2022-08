X Factor 2022: su Sky si comincia il 1 settembre con X Factor 2022 Making Music. Conduce N.A.I.P. (Di sabato 20 agosto 2022) Quest'anno X Factor inizia prima, perché, il 1 settembre alle 21 su Sky, potremo seguire X Factor 2022 Making Music, un'incursione nel dietro le quinte dello show affidata all'ex concorrente N.A.I.P.. Leggi su comingsoon (Di sabato 20 agosto 2022) Quest'anno Xinizia prima, perché, il 1alle 21 su Sky, potremo seguire X, un'incursione nel dietro le quinte dello show affidata all'ex concorrente N.A.I.P..

