Ultime Notizie Roma del 20-08-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 agosto 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio giornata calda sul fronte della campagna elettorale la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha definito il PNR uno strumento prezioso che va aggiornato le ha risposto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ospite di controcorrente su Rete 4 in Europa diranno che la solita Italia Invece di rispettare le scadenze vuole rinegoziare affermato il leader di impegno civico e noi questo non ce lo possiamo permettere intanto Forza Italia incassare endorsement numero di associazioni cattoliche leader Silvio Berlusconi in un post su Facebook ti dice sicuro che molti italiani molti di più di quelli che già votano Forza Italia ti riconoscano in un centro alternativo alla sinistra il centro del Partito Popolare Europeo e cambiamo argomento la bufera Che vestito Albino ...