Udinese-Salernitana stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di sabato 20 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Udinese-Salernitana, valida per la seconda giornata della Serie A 2022/2023. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 18:30 di sabato 20 agosto nella cornice della Dacia Arena. La partita sarà trasmessa Dazn. Ritorno da ex per Antonio Candreva che ha esordito in Serie A proprio con la maglia dell’Udinese, il 27 gennaio 2008, collezionando un totale di tre presenze. Occhi puntati su Roberto Pereyra che ha segnato un gol nella sua unica sfida di Serie A contro la Salernitana. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in diretta, valida per la seconda giornata della. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 18:30 di sabato 20 agosto nella cornice della Dacia Arena. La partita sarà trasmessa Dazn. Ritorno da ex per Antonio Candreva che ha esordito inA proprio con la maglia dell’, il 27 gennaio 2008, collezionando un totale di tre presenze. Occhi puntati su Roberto Pereyra che ha segnato un gol nella sua unica sfida diA contro la. SportFace.

TuttoSalerno : Udinese-Salernitana, le probabili formazioni: ballottaggio in difesa, esordio per Maggiore - ilpodsport : #Calciomercato Salernitana, Nicola: 'Nuovi arrivi? Vediamo dopo l'Udinese' #ilpodsport - panodds : 20/08/2022 ?? #football ???? #SerieA #Udinese ?? - #Salernitana ?? ?? Total corners over 9.5 1.72 A volte il pun… - Fantacalcio : Udinese-Salernitana: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV - SolosalernoIt : Udinese-Salernitana, le probabili: Sottil ritrova Udogie, subito esordio per Maggiore - Solo Salerno -