Tuffi, Europei 2022: Tocci e Marsaglia ci riprovano dai tre metri. Nerini/Biginelli provano a stupire (Di sabato 20 agosto 2022) Gli Europei di Tuffi si stanno per avvicinare alla loro fine e l'Italia vuole ampliare ulteriormente il proprio medagliere in questi ultimi due giorni. Un' occasione arriva sicuramente dall'individuale maschile dai tre metri, con il ritorno sul trampolino di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci dopo la strepitosa doppietta sul podio dal metro. L'altra finale di giornata è quella del sincro femminile dalla piattaforma con Elettra Nerini e Maia Biginelli che vogliono provare a sorprendere e a sognare una medaglia. Obiettivo podio per Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, che cercano il bis dopo i risultati eccellenti dal metro. Sarà una gara comunque complicata per i due azzurri, anche perchè nessuno dei due ha mai vinto una medaglia in ...

