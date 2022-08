Spaccio di stupefacenti | controlli dei carabinieri a Cetara e Vietri sul Mare

poliziadistato : I poliziotti della #squadramobile di Bari hanno sequestrato 900 Kg. di stupefacenti a Ruvo di Puglia nella Murgia… - Paoloboi69 : RT @Viminale: Operazioni #antidroga della @poliziadistato a #Bari e #ViboValentia. I complimenti di #Lamorgese per l’ingente quantitativo d… - paoladegli2022 : RT @Viminale: Operazioni #antidroga della @poliziadistato a #Bari e #ViboValentia. I complimenti di #Lamorgese per l’ingente quantitativo d… - FabioLa08379144 : RT @poliziadistato: I poliziotti della #squadramobile di Bari hanno sequestrato 900 Kg. di stupefacenti a Ruvo di Puglia nella Murgia pugl… - TeleradioNews : Nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupeface… -

Messina Oggi

... i Carabinieri della Stazione di Sestu, quelli di Flumini di Quartu e del NORM della Compagnia di Quartu, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini didi sostanze, un 28enne ...... hanno effettuato servizi di controllo straordinari sia per la 'movida' che per la prevenzione dei reati predatori nonché die detenzione di. I controlli hanno riguardato, oltre ... Spaccio di stupefacenti, due arresti CIRò MARINA - Ha patteggiato la pena a due anni di reclusione un 21enne di Cirò Marina arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito di controlli predisposti ...denuncia in stato di libertà alla procura della repubblica di Fermo per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, sostituzione di persona e false att ...