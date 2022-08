Sono stanco Quando lo dico a Mediaset Gerry Scotti | tam tam impazzito sull' addio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 agosto 2022) Il re dei quiz disi è stancato dei quiz?, l'amatissimo conduttore di programmi ormai storici di Canale 5 come Chi vuol essere milionario?, The wall e Caduta libera, si confessa al settimanale Nuovo Tv e non nasconde la sua voglia di cambiare. "di stare sempre in studio - ammette Virginio, questo il vero nome all'anagrafe di-. Vorrei mettermi a fare il divulgatore come gli Angela". A 66 anni appena compiuti (lo scorso 7 agosto) e dopo quasi 40 anni trionfalie reti del Biscione (iniziò nel 1983 su Italia 1, con la storica Deejay Television di Claudio Cecchetto), ambisce a qualcosa di diverso. "Mi piacerebbe raccontare i paesini italiani, il cibo, il vino, ma ogni volta che ne parlo a ...