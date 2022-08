Serie A: Torino - Lazio 0 - 0 (Di sabato 20 agosto 2022) Torino e Lazio 0 - 0 nell'anticipo della 2/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Olimpico Grande Torino di Torino. . 20 agosto 2022 Leggi su sport.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022)0 - 0 nell'anticipo della 2/a giornata del campionato di calcio diA disputato sul terreno dello stadio Olimpico Grandedi. . 20 agosto 2022

