BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Scuola, Patrizio Bianchi rassicura: 'Niente cattedre vuote a settembre' #20agosto #scuola #bianchi #docenti https://t… - MediasetTgcom24 : Scuola, Patrizio Bianchi rassicura: 'Niente cattedre vuote a settembre' #20agosto #scuola #bianchi #docenti - Parlamenteide : Ore 9:11 - Scuola, Bianchi: niente cattedre vuote a settembre 'Stiamo lavorando perché anche quest'anno, come l'ann… - BerliozPG : La politica ci ha abituati a ministri dell'istruzione difficili o impossibili da rimpiangere. Patrizio Bianchi fa p… - patrizio_visco : RT @D10sAndrea: Domani primo giorno di scuola, la classe è ancora incompleta, qualche compagno è ancora in vacanza. Mi hanno scritto, arri… -

commenta Il ministro dell'IstruzioneBianchi rassicura: 'Stiamo lavorando perché anche quest'anno all'inizio delle scuole tutti i docenti siano al loro posto'. In una intervista al Sole 24 ore Bianchi 'risponde' all'allarme ...In ambito nazionale ' si tratta - spiega il ministro,Bianchi - del più grande Piano mai realizzato sul tema dell'istruzione per la fascia 0 - 6 anni, con un investimento complessivo di 4,6 ...Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi rassicura: "Stiamo lavorando perché anche quest'anno all'inizio delle scuole tutti i docenti siano al loro posto". In una intervista al Sole 24 ore Bianchi ...ROMA - "Stiamo lavorando perché anche quest'anno, come l'anno scorso, ma mai in passato, all'inizio delle scuole tutti i docenti siano al loro posto". A sostenerlo il ministro dell'Istruzione Patrizio ...