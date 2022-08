Sassuolo-Lecce 1-0: il tabellino (Di sabato 20 agosto 2022) Sassuolo-Lecce 1-0 (primo tempo 1-0) Marcatori: 39’ p.t. Berardi (S) Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio... Leggi su calciomercato (Di sabato 20 agosto 2022)1-0 (primo tempo 1-0) Marcatori: 39’ p.t. Berardi (S)(4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio...

Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Lecce 1-0, rete di Berardi D. (SAS) - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Scores: Inter Milan 1-0 Spezia Sassuolo 1-0 Lecce #SSFootball - CBSSportsSoccer : The Serie A action continues on @paramountplus ?? - Inter Milan vs. Spezia ?? - Sassuolo vs. Lecce ?? - SassuoloHN : RT @SerieA_Argenta: Resultados de hoy: ?? Torino 0-0 Lazio ?? ?? Udinese 0-0 Salernitana ?? ??? Inter 3-0 Spezia ? ??? Sassuolo 1-0 Lecce https:… - sscalcionapoli1 : Berardi regala 3 punti al Sassuolo: il Lecce lotta ma esce di nuovo sconfitto -