“Questo è l’amore” Figlio numero 4 per il cantante | fiocco rosa e un nome molto originale

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 20 agosto 2022) Michael Bublé papà per la quarta volta. Ad annunciarlo ile la moglie, sui social, dove hanno condiviso una foto di un piedino della piccola, stretta tra le loro mani: “Dalnascono la vita, la luce e lei…la nostra piccola Cielo Yoli Rose Bublé. Con i tuoi 3,8 Kg sei finalmente arrivata nelle nostre vite”, hanno scritto ile la moglie in un post condiviso “Grazie a dio per questa infinita benedizione, ti amiamo. Noah, Elias, Vida, mamma e papà”. La moglie Luisana Lopilato lo aveva sottolineato spesso negli ultimi giorni che mancava poco alla nascita della quarta figlia, condividendo con i follower anche la malinconia per l’addio al suo pancione che, come detto in un post Instagram di qualche giorno fa, le sarebbe mancato tantissimo. Michael Bublé papà per la quarta volta, è nata Cielo La notizia ...