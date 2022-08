Pokémon: al via a Londra ai Campionati Mondiali 2022 (Di sabato 20 agosto 2022) I Campionati Mondiali Pokémon 2022 si stanno svolgendo a Londra. Un evento speciale per gli appassionati. A rendere speciale l’appuntamento: coinvolge una serie di giochi diversi, è un evento con 25 e più anni di attività, che ha la capacità di avvicinare giovani e meno giovani. I Campionati Mondiali Pokémon 2022 sono anche l’evento esport dell’anno per la comunità competitiva dei mostri tascabili di Nintendo e Game Freak, ma anche una vera e propria festa dedicata a Pikachu e soci e ai loro fan. I Campionati Mondiali Pokémon 2022 sembrano più una convention di gioco nella quale a fare da trade unione sono mostri tascabili. Tante finali diverse presentate in un unico ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 agosto 2022) Isi stanno svolgendo a. Un evento speciale per gli appassionati. A rendere speciale l’appuntamento: coinvolge una serie di giochi diversi, è un evento con 25 e più anni di attività, che ha la capacità di avvicinare giovani e meno giovani. Isono anche l’evento esport dell’anno per la comunità competitiva dei mostri tascabili di Nintendo e Game Freak, ma anche una vera e propria festa dedicata a Pikachu e soci e ai loro fan. Isembrano più una convention di gioco nella quale a fare da trade unione sono mostri tascabili. Tante finali diverse presentate in un unico ...

