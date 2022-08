sbirulisbirulo : Mio padre al mare: 'Si vede che è gay (ha usato la F-word) perché è sofisticato'. Complimenti papà, veramente persp… - BabyAuricchio : Mio papà, ogni volta che mi vede tagliare la polenta col filo: 'ma la sai quella storia della famiglia che non avev… - EnzoGraziano6 : @GIORGIOMALAVOL1 Un bambino che vede un papà con tutta quella merda addosso ,che esempio?Gli uomini di una volta dove sono? - yoonstouch : davanti a me c’è un papà con sua figlia e ?? sono carinissimi, si vede un sacco che il papà è felice di averla portata qui :( - C3vLocke : @Orso_Paffuto @LorenaLuVi Sì, è colpa dell’unità ma la proposta di calenda è nauseante, primo perché appunto la pen… -

Agenzia ANSA

Questa mattinaFrancesco ha ricevuto in udienza il fondatore della Comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi. A quanto si apprende, tra i temi del colloquio in primo piano la preoccupazione per la guerra in ...Il Presidente della Repubblicaquindi strettamente legata alla questione il tema del diritto ... Il nostro è tempo, come ripeteFrancesco, di ecologia integrale : l'uomo deve ricostruire l'... Papa: vede Riccardi, preoccupazione per conflitto in Ucraina Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza il fondatore della Comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi. (ANSA) ...Lanciare un giornale di quest’epoca è una scommessa, com’è accaduto anche a Domani. Un giornale di strada poi è una scommessa ancor più temeraria com’è il caso de L’Osservatore di strada – giornale de ...