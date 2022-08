NFT | il problema del copyright e i rischi d’investimento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 agosto 2022) Il mercato degli NFT nel 2020 valeva 250 milioni di dollari ed a Marzo 2022 aveva avuto un aumento del 299%. Numeri che attestano quanto il mercato dei token non fungibili sia un elemento rivoluzionario della nuova economia digitale. Certo investire in NFT può essere la nuova frontiera del nuovo millennio ma questo non senzaper gli acquirenti e creatori. Manca infatti ancora un confine ed un regolamento ben tracciato sulla questione dela cui si aggiungano i problemi di durata e ambientali che potrebbero essere causati a lungo andare dai blockchain ad essi dedicati La nuova frontiera degli NFT NFT, fonte wall.alphacoders.comGli NFT, i token non fungibili, sono certificati digitali unici e non replicabili che attestano il possesso di un opera digitale sia essa un’immagine, un video o un audio. Hanno più valore quanto più l’opera ...