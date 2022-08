Napoli, dona un rene alla mamma per evitarle la dialisi (Di sabato 20 agosto 2022) L’intervento è stato eseguito all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli con una tecnica innovativa: per il prelievo del rene è stata utilizzata la chirurgia mininvasiva robotica Leggi su vanityfair (Di sabato 20 agosto 2022) L’intervento è stato eseguito all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II dicon una tecnica innovativa: per il prelievo delè stata utilizzata la chirurgia mininvasiva robotica

AntoniettaMelle : RT @occhio_notizie: Una storia di amore: quella tra figlia e madre, la prima ha donato un rene alla seconda per evitarle la dialisi >> http… - corrmezzogiorno : #Napoli Giovane donna dona un rene alla mamma per evitarle la dialisi - PupiaTv : Napoli, dona un rene alla mamma per scongiurare dialisi - VesuvioLive : Napoli, 34enne dona il rene a sua mamma: vuole scongiurarle la dialisi - occhio_notizie : Una storia di amore: quella tra figlia e madre, la prima ha donato un rene alla seconda per evitarle la dialisi >>… -