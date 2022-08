MotoGP GP Austria 2022, Bastianini: “Sono contentissimo per la mia prima pole” (Di sabato 20 agosto 2022) “Sono contentissimo perché è la mia prima pole in MotoGP, ha un valore aggiunto. Non è stato facile ma già nelle FP4 abbiamo fatto uno step in avanti rispetto a ieri. Ci siamo avvicinati ancora di più e siamo pronti per la gara. Sprint dal 2023? Non so se sarà una cosa buona per me perché di solito vengo fuori negli ultimi giri”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Enea Bastianini, pilota riminese del Team Gresini, dopo la pole position ottenuta nel Gran Premio d’Austria di MotoGP. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) “perché è la miain, ha un valore aggiunto. Non è stato facile ma già nelle FP4 abbiamo fatto uno step in avanti rispetto a ieri. Ci siamo avvicinati ancora di più e siamo pronti per la gara. Sprint dal 2023? Non so se sarà una cosa buona per me perché di solito vengo fuori negli ultimi giri”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Enea, pilota riminese del Team Gresini, dopo laposition ottenuta nel Gran Premio d’di. SportFace.

SkySportMotoGP : ?? GP d'Austria, ancora Zarco: sue anche le FP3 Il francese beffa nel finale Quartararo 3° Miller davanti a Martín e… - SkySportMotoGP : ? GP d'Austria, FP4: il più veloce è Bastianini ? Bagnaia cade alla 9, pilota ok. Ora la battaglia per la pole IL L… - SkySportMotoGP : MotoGP: LIVE ora le #FP4 e alle 14:10 le qualifiche in Austria su Sky Sport MotoGP, canale 208 #SkyMotori… - MotorcycleSp : Francesco Bagnaia partirà domani dal secondo posto in griglia al GP d'Austria dopo un giro in 1:28 .... #MotoGP… - sportmediaset : Bastianini: 'Pole importante'. Bagnaia: 'Gran lavoro' #MotoGP #AustrianGP #Bastianini #Bagnaia #Miller -