(Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Caro segretario, con sofferenza siamo costretti a rilevare che le scelte poste in essere dalhanno mortificato la lotta politica che abbiamo fatto insieme in questi anni, in specie in”. E’ quanto si legge nella lettera aperta inviata da alcuni dirigenti campani diUno al segretario nazionale, Roberto. “Ti avevamo dato mandato – prosegue la lettera – di portare il nostro contributo alla costruzione del campo largo con il Pd e le altre forze democratiche a noi affini, che avrebbe dovuto significare anche il superamento delle ragioni che ci avevano portato alla scissione diUno. Ti abbiamo seguito, anche nell’ultima fase, con fiducia e lealtà nella convinzione che avremmo caratterizzato politicamente il programma e la formazione delle ...

anteprima24 : ** Liste, Articolo Uno scrive a Speranza: 'In #Campania mortificati da partito' ** - SLN_Magazine : Elezioni politiche, Salvini: 'Oggi chiudiamo liste, correrò a Milano'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - OrchestratiBen : @Libero_official Attendiamo un articolo di Libero che ci parla di come Berlusconi ha 'infilato' la nipote badante n… - Diariodelweb : #Elezioni Ultimi ritocchi alle liste, entro lunedì il deposito delle candidature - peraltro : RT @ilfoglio_it: Il violento casting delle liste elettorali, tra occhi di tigre e gladiatori. Così i leader serrano le file dei fedelissimi… -

La mia candidatura civica, così come è compito di tutte leciviche federate e non federate e di qualsivoglia orientamento partitico, è servita e continuerà a servire per intercettare la massa ...... l'61 della Costituzione, infatti, stabiisce che 'la prima riunione' della nuova Camera e ... Innazittutto, la presentazione dellee della relativa documentazione dev'essere effettuata ...Il capolista Pd in Basilicata Raffaele La Regina smentisce il passo indietro a causa delle polemiche per i post anti Israele, di cui avevano dato notizia sabato mattina le agenzie. Intanto spuntano al ...Il problema è di democrazia: impossibile dar torto a Marco Cappato che un’altra volta torna sulla impossibilità sostanziale, da parte di chi non sia già presente in parlamento, di potersi presentare a ...