Le recensioni pericolose

(Di sabato 20 agosto 2022) I ristoratori dichiarano guerra a chi «posta» giudizi poco lusinghieri sui loro locali e si rivolgono all’autorità giudiziaria. Un limite al diritto di critica, anche quella gastronomica? Di sicuro, in parallelo, cresce il fenomeno dei commenti negativi a pagamento sulle varie piattaforme digitali... Vostro onore, ecco il corpo del reato: è una “quattro stagioni”. Assaggi, prego... ne prenda un altro pezzo. E mi dica, vostro onore, se una pizza del genere merita davvero solo due stelle su cinque su Tripadvisor». Non ci vorrà molto tempo prima di assistere a scenette di questo tipo nei già sovraccarichi tribunali italiani dove i pubblici ministeri finiranno per destreggiarsi tra piatti, bottiglie e calici, e i giudici per immergersi nella lettura di ricette e tempi di cottura. Con i grembiuli al posto delle toghe, e il batticarne al posto del martelletto per dichiarare chiusa l’udienza: ...

Everyeye Cinema

... ma tappa alcune falle molto. In modo particolare quella relativa a una vulnerabilità ... tutto quello che c è da sapere Notizie,e guide all acquisto sui migliori gadget del ...Se non fosse per il rischio di contrarre diverse,, malattie infettive. Per le zanzare, ... tutto quello che c è da sapere " Notizie,e guide all acquisto sui migliori gadget del ... Le relazioni pericolose Recensione: l'imbarazzante teen movie su Netflix Thymesia prova a copiare Bloodborne in molte sue caratteristiche, ma il risultato è lontano dalla perfezione: ecco la nostra recensione.La recensione di Day Shift, il film action di J.J. Perry con Jamie Foxx cacciatore di vampiri dal 12 agosto su Netflix. Parte da un bizzarro contrasto il nuovo film Netflix disponibile dal 12 agosto, ...