Ladispoli, anziana va a raccogliere le more: i ladri le forzano l'auto e le rubano la borsa con la pensione. La sua storia commuove il web (Di sabato 20 agosto 2022) Era appena scesa dall'auto e si era allontanata. Pochi minuti, giusto il tempo necessario a raccogliere una manciata di more. Al ritorno la sorpresa: le avevano forzato la portiera per rubarle la borsa con 490 euro, la pensione e i documenti. L'anziana avverte un malore quando scopre il furto È successo a Ladispoli in via dell'Infernaccio. Vittima un'anziana che al ritorno in auto ha capito subito cosa le era successo ed è scoppiata in lacrime. Uno choc per una persona di una certa età scoprire di non avere i soldi per affrontare le spese mensili. La vecchina ha avuto un malore, un mancamento. A seguire, però, si è ripresa ed è riuscita a recarsi dai carabinieri per denunciare l'accaduto.

