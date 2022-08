I prof no vax tornano a scuola dal 1° settembre (Di sabato 20 agosto 2022) Le "disposizioni emergenziali" per la pandemia di Covid-19 scadono il prossimo 31 agosto e non saranno prolungate nell'anno scolastico 2022/2023 (almeno per ora). Ecco perché dal 1° settembre prossimo decadono gli obblighi... Leggi su today (Di sabato 20 agosto 2022) Le "disposizioni emergenziali" per la pandemia di Covid-19 scadono il prossimo 31 agosto e non saranno prolungate nell'anno scolastico 2022/2023 (almeno per ora). Ecco perché dal 1°prossimo decadono gli obblighi...

