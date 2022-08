Eurogol di Berardi | Sassuolo batte Lecce 1-0

Leggi su ildenaro

(Di sabato 20 agosto 2022) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il1-0 ilnel match del Mapei Stadium valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A, grazie a una magia del capitano Domenico. L’avvio di partita è molto vivace, con le due squadre che decidono sin da subito di affrontarsi a viso aperto. A costruire la prima occasione della serata sono i giallorossi con una conclusione al 15? di Di Francesco, che viene respinta in corner da Consigli. Intorno al 20? si accendeche, per ben due volte, tenta il tiro dalla distanza senza inquadrare lo specchio della porta difesa da Falcone. Al 34? i salentini vanno vicini al vantaggio con Ceesay, che ruba palla a Ferrari e viene murato dalla retroguardia avversaria. Proprio quando le due compagini sembrano avviate verso gli spogliatoi sul ...