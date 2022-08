Elezioni 2022, Pittoni dice addio al Parlamento: “Mi concentrerò sull’impegno come responsabile Istruzione della Lega” (Di sabato 20 agosto 2022) L'attuale sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso candidato alla Camera in Puglia, mentre Mario Pittoni, attualmente al Senato, non siederà in Parlamento. Queste sono le novità in tema di scuola per quanto riguarda la Lega. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 agosto 2022) L'attuale sottosegretario all', Rossano Sasso candidato alla Camera in Puglia, mentre Mario, attualmente al Senato, non siederà in. Queste sono le novità in tema di scuola per quanto riguarda la. L'articolo .

