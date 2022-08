Ecco le date del doppio confronto tra Letta e Meloni E Calenda si appella all’Agcom

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 20 agosto 2022) È stata diffusa nelle scorse ore la notizia che il primotra i leader di partito in vista delle elezioni del 25 settembre avrà come protagonisti il segretario del Pd Enricoe la leader di FdI Giorgia, che parleranno il 12 settembre su Corriere.it poi, il 22 settembre, nello studio di Bruno Vespa a Porta a Porta. Lo scontro a due in diretta tv crea di fatto una polarizzazione del dibattito politico, che vede il Pd volersi affermare come unica forza di Centrosinistra in grado di contrastare la coalizione a trazioneana. Un’evidenza, questa, che di certo non è piaciuta agli altri leader in corsa, in primis al segretario di Azione Carlo, fino ad arrivare alla contrarietà del M5S. Le reazioni al, ...