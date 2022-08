Barbara D’Urso in bikini e una collega dice la verità: “L’ho vista dal vivo” (Di sabato 20 agosto 2022) Barbara D’Urso in bikini è un vero spettacolo, a 65 anni sono pochissime le donne che possono posare sui social in piscina o al mare come fa lei vantandosi della sua forma fisica. Ovvio che aggiunge i filtri, lo fanno anche le giovanissime perché non dovrebbe farlo Barbara D’Urso. I messaggi che commentano le sue foto in costume superano però ogni limite, disgustosi, scritti da uomini e donne così piccoli che non meritano risposta. A rispondere ai commenti contro Barbara D’Urso c’è però una collega che la conosce bene, un’opinionista ex Miss Italia. Arianna David ovviamente conosce la conduttrice dal vivo, l’ha vista in costume, è lei a dire la verità, anche sui filtri. Arianna David svela com’è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 20 agosto 2022)inè un vero spettacolo, a 65 anni sono pochissime le donne che possono posare sui social in piscina o al mare come fa lei vantandosi della sua forma fisica. Ovvio che aggiunge i filtri, lo fanno anche le giovanissime perché non dovrebbe farlo. I messaggi che commentano le sue foto in costume superano però ogni limite, disgustosi, scritti da uomini e donne così piccoli che non meritano risposta. A rispondere ai commenti controc’è però unache la conosce bene, un’opinionista ex Miss Italia. Arianna David ovviamente conosce la conduttrice dal, l’hain costume, è lei a dire la, anche sui filtri. Arianna David svela com’è ...

CarloCalenda : Disse quello che senza pudore voleva metterlo sotto inchiesta perché non si piegava ai suoi voleri. Annunciandolo d… - gennaronapoli19 : RT @Gingio5: @vladiluxuria Andate a parlare di queste cose da Signorini o da Barbara d'Urso per favore. Quello che fa la Marin non importa… - Lella562 : RT @Gingio5: @vladiluxuria Andate a parlare di queste cose da Signorini o da Barbara d'Urso per favore. Quello che fa la Marin non importa… - marina82854013 : RT @Gingio5: @vladiluxuria Andate a parlare di queste cose da Signorini o da Barbara d'Urso per favore. Quello che fa la Marin non importa… - Giorgiasurini : @wajtforhes Cosmary ci deve spiegare come fa a starci insieme ?? Devo nutrirmi di questa cosa. Ora contatto pure barbara d urso -