Turiste in vacanza di baciano in strada e vengono aggredite da un passante: ”Colpevoli di amarsi” (Di venerdì 19 agosto 2022) Sperlonga. Una donna di 34 anni si trovava in vacanza a Sperlonga e stava passeggiando beatamente tre le sue vie, in pieno centro la con la compagna. All’improvviso, però, l’idillio si è spezzato: l’hanno aggredita prima verbalmente e poi fisicamente a causa del suo orientamento sessuale, un tema ancora sensibile nel nostro Paese che solo di recente ha iniziato a risvegliare la propria coscienza sull’argomento. Omofobia a Sperlonga Dunque, il motivo dello scatto d’ira risiederebbe in una ”irritazione” per le tenerezze che i due stavano scambiandosi: la donna è stata aggredita prima a parole, poi con i fatti ed è finita in ospedale per ciò. Le “tenerezze” sono risultate indigeste al protagonista in negativo della vicenda, come riportato anche da il Messaggero. La donna, agli occhi retrogradi dell’aggressore, sarebbe stata ”colpevole” non solo di camminare mano nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 agosto 2022) Sperlonga. Una donna di 34 anni si trovava ina Sperlonga e stava passeggiando beatamente tre le sue vie, in pieno centro la con la compagna. All’improvviso, però, l’idillio si è spezzato: l’hanno aggredita prima verbalmente e poi fisicamente a causa del suo orientamento sessuale, un tema ancora sensibile nel nostro Paese che solo di recente ha iniziato a risvegliare la propria coscienza sull’argomento. Omofobia a Sperlonga Dunque, il motivo dello scatto d’ira risiederebbe in una ”irritazione” per le tenerezze che i due stavano scambiandosi: la donna è stata aggredita prima a parole, poi con i fatti ed è finita in ospedale per ciò. Le “tenerezze” sono risultate indigeste al protagonista in negativo della vicenda, come riportato anche da il Messaggero. La donna, agli occhi retrogradi dell’aggressore, sarebbe stata ”colpevole” non solo di camminare mano nella ...

