Tuffi | Europei 2022 | Sargent Larsen Timbretti Gugiu quarti nel sincro dalla piattaforma

(Di venerdì 19 agosto 2022) Niente medaglia per l’Italia nelmaschileaglidi Roma. Andreased Eduardsi fermano ai piedi del podio nella gara vinta all’ultimo tuffo dai britannici Ben Cutmore e Kyle Kothari, che hanno preceduto la coppia ucraina e quella tedesca. Con questa medaglia d’oro la Gran Bretagna allunga nel medagliere, conquistando il quarto titolo. Cutmore/Kothari si sono imposti con il punteggio complessivo di 390.48, superando di poco più di due punti gli ucraini Boliukh/Sereda. Decisivo come detto l’ultimo tuffo: i britannici hanno 76.80 con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo; mentre gli ucraini hanno conquistato appena 68.82 con il quadruplo e mezzo avanti carpiato. Terza posizione ...

... ici portano a 55 podi! DIRETTANUOTO ROMA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L'EVENTO La diretta tv deglinuoto Roma 2022 sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri ...Per Chiara Pellacani si tratta della quarta medaglia in altrettante gare a questie oggi ... Fino a domenica ancora ie, meteo permettendo, il nuoto in acque libere a Ostia, dove Gregorio ...Fuori dal podio con il quarto posto la coppia italiana composta da Andreas Sargent Larsen e Eduard Timbretti Gugiu agli Europei di nuoto di Roma nei tuffi dalla piattaforma sincro. Gli azzurri totaliz ...Roma, 19 ago. - Eduard Timbretti Gugiu e Andreas Sargent Larsen chiudono al 4° posto la finale dei tuffi sincro dalla piattaforma ai campionati europei di Roma ...