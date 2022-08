Tromba d’aria sul Twiga, Briatore: “Chi è felice è una m….” (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – “Una Tromba d’aria ha distrutto metà Twiga. Abbiamo fatto felici un mucchio di persone, sfigati… Tanti sono felici delle disgrazie che capitano agli altri. Ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo”. Flavio Briatore, con un video su Instagram, si esprime così dopo i danni provocati da una Tromba d’aria in Versilia. Daniela Santanché ha documentato i danni subiti dallo stabilimento Twiga. Sui social, il video pubblicato dalla parlamentare è diventato l’assist per i commenti di molti utenti che hanno ‘esultato’. “Vedere distrutto in poche ore il lavoro di mesi fa piangere il cuore. Gli sfigati contenti perché il Twiga ha perso 20 o 50 tende non vanno considerati: sono delle m…”, dice Briatore. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – “Unaha distrutto metà. Abbiamo fatto felici un mucchio di persone, sfigati… Tanti sono felici delle disgrazie che capitano agli altri. Ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo”. Flavio, con un video su Instagram, si esprime così dopo i danni provocati da unain Versilia. Daniela Santanché ha documentato i danni subiti dallo stabilimento. Sui social, il video pubblicato dalla parlamentare è diventato l’assist per i commenti di molti utenti che hanno ‘esultato’. “Vedere distrutto in poche ore il lavoro di mesi fa piangere il cuore. Gli sfigati contenti perché ilha perso 20 o 50 tende non vanno considerati: sono delle m…”, dice. L'articolo proviene da ...

