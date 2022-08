Tortu bronzo nei 200, due azzurri sul podio nei 3000 siepi (Di venerdì 19 agosto 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Filippo Tortu conquista una storica medaglia di bronzo nei 200 metri agli Europei di atletica in corso a Monaco di Baviera. L'azzurro recupera nel rettilineo finale e si prende il terzo posto ai danni del britannico Dobson, chiudendo con il tempo di 20?27. Doppietta sul podio per la Gran Bretagna: oro a Zharnel Hughes in 20?07 (primato stagionale) e argento a Nethaneel Mitchell-Blake in 20?17. Ritiro per il turco Ramil Guliyev che si fa male in curva. “Dovrei essere felice, ma finita la gara sono arrabbiato per il colore della medaglia – ha ammesso Tortu – Poi probabilmente questa sera o domani sarò contento. Penso di aver fatto una buona gara, non ho sbagliato granchè ma gli altri ne avevano di più. Ce l'ho messa tutta e non sono felice del risultato finale: speravo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Filippoconquista una storica medaglia dinei 200 metri agli Europei di atletica in corso a Monaco di Baviera. L'azzurro recupera nel rettilineo finale e si prende il terzo posto ai danni del britannico Dobson, chiudendo con il tempo di 20?27. Doppietta sulper la Gran Bretagna: oro a Zharnel Hughes in 20?07 (primato stagionale) e argento a Nethaneel Mitchell-Blake in 20?17. Ritiro per il turco Ramil Guliyev che si fa male in curva. “Dovrei essere felice, ma finita la gara sono arrabbiato per il colore della medaglia – ha ammesso– Poi probabilmente questa sera o domani sarò contento. Penso di aver fatto una buona gara, non ho sbagliato granchè ma gli altri ne avevano di più. Ce l'ho messa tutta e non sono felice del risultato finale: speravo in ...

