(Di venerdì 19 agosto 2022)smo sì, ma riveduto e corretto. Con meno pressing e più verticalizzazioni. Anche per sfruttare al meglio un terminale offensivo di nome Ciro Immobile che, di quelle verticalizzazioni, è il ...

La Gazzetta dello Sport

I primi vagiti della nuova Lazio svelano una formazione chead avere un dna più sarriano rispetto a un anno fa, ma non ancora al punto da rivedere quelle vette di spettacolo che il tecnico ...Secondo don Verdi la trasformazione è da lì che: nel farsi parte attiva . Allora, con ogni ...con uno sguardo rapido e superficiale posso anche chiudermi nella mia cabina per non, ma ... Si comincia a vedere la mano di Sarri. Ma la Lazio è ancora incompiuta