Salerno, la storia del badante che rapinava gli anziani: due colpi in una settimana. Uccisa una donna di 91 anni (Di venerdì 19 agosto 2022) Nella casa dei Martino a Salerno aveva lavorato come badante per diverso tempo. Il 41enne Giuseppe Buono aveva il compito di accudire un uomo anziano, costretto a letto, che viveva con le sue due sorelle: Maria Grazia, di 91 anni, e la più giovane Adele, 87. Pur non lavorando più per loro, Buono continuava comunque ad andare a trovarli. Proprio come fece il 9 luglio. Quando rubò loro oltre 3 mila euro in contati e uccise Maria Grazia. Ora i carabinieri di Mercato San Severino gli hanno notificato nelle scorse ore l’ordinanza del gip con le accuse di lesioni personali e rapina aggravata ai danni di un’altra anziana. L’aggressione ai danni di una 85enne di Baronissi, sempre nel Salernitano, sarebbe avvenuta lo scorso 2 luglio. Una copia esatta di quanto accaduto a casa dei Martino. Buono era entrato ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) Nella casa dei Martino aaveva lavorato comeper diverso tempo. Il 41enne Giuseppe Buono aveva il compito di accudire un uomo anziano, costretto a letto, che viveva con le sue due sorelle: Maria Grazia, di 91, e la più giovane Adele, 87. Pur non lavorando più per loro, Buono continuava comunque ad andare a trovarli. Proprio come fece il 9 luglio. Quando rubò loro oltre 3 mila euro in contati e uccise Maria Grazia. Ora i carabinieri di Mercato San Severino gli hanno notificato nelle scorse ore l’ordinanza del gip con le accuse di lesioni personali e rapina aggravata ai ddi un’altra anziana. L’aggressione ai ddi una 85enne di Baronissi, sempre nel Salernitano, sarebbe avvenuta lo scorso 2 luglio. Una copia esatta di quanto accaduto a casa dei Martino. Buono era entrato ...

