Problemi DAZN | è arrivata la decisione sul rimborso!

(Di venerdì 19 agosto 2022) Importanti novità sul frontee la Serie A. Dopo l’incontro tra la sottosegretaria Valentina Vezzali e i dirigenti della piattaforma streaming gli utenti avranno il rimborso tanto sperato.Serie A diritti tv Come ben tutti sappiamoci è ricascato di nuovo e ha esordito nuovamente nella prima giornata di campionato con i soliti: dallo streaming lento fino al blocco dell’applicazione per una parte degli utenti. Non sono mancate lamentele: dai social passando ai VIP tifosi, spazientiti dall’impossibilità di vedere la propria squadra del cuore giocare. La Serie A esono finiti nuovamente nella bufera ed ecco che è servito un chiarimento. Nelle scorse giornate si parlava di un incontro tra la Sottosegretaria Valentina Vezzali con la piattaforma tv, il Ministero dello ...

pdnetwork : Decine di migliaia di cittadini hanno pagato un servizio anticipatamente e ora subiscono un disservizio vergognoso,… - sportface2016 : +++Lega #SerieA durissima con #Dazn: 'Danno irreparabile, entro le ore 16 di oggi diteci come risolverete i problem… - sportface2016 : #DAZN non funziona, tifosi su tutte le furie: sui social spopola l'#Daznout - infoitsport : Problemi DAZN: c’è la notizia sui rimborsi! - Luxgraph : Dazn rassicura gli abbonati dopo i problemi: «Rimborso automatico di metà dell’abbonamento» #corriere #news #2022… -

È quanto si legge nella nota della piattaforma di streaming riguardo airiscontrati da diversi utenti lo scorso fine settimana. "Per il disservizio tecnico,provvederà a riconoscere un ...Leggi anchein panne, ultimatum della Lega Calcio che minaccia azioni legali: 'Diteci entro le 16 come avete risolto idown, scuse e delirio social dei tifosi: "Aumentate ancora" ...Ha espresso soddisfazione per la soluzione anche Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A: “Dazn ha rassicurato che non succederà più, ha spiegato le ragioni e ha dato ampie garanzie sulla ...SERIE A - Dopo i disservizi del primo weekend di campionato, il tavolo tecnico con Serie A, AgCom e Valentina Vezzali ha portato DAZN alla scelta di rimborso ...